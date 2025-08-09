AKP'li Sayan ve Metiner arasında 'süreç' kavgası: 'Hem kel, hem fodul'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 13:03:00
AKP’li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, aynı aşiretten olduğunu söylediği Mehmet Metiner’in kendisini eleştirmesine hakaret dolu sözlerle karşılık verdi.

AKP’li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, aynı aşiretten olduğunu söylediği eski AKP'li vekil Mehmet Metiner’in iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürüttüğü sürece ilişkin sözlerini eleştirmesine sert bir şekilde karşılık verdi.

Sayan, Metiner’in "uyarı" adı altında kendisine yönelik kişilik haklarına ve siyasi itibarına saldırdığını dile getirerek "Rüzgâr gülü değiliz, siyasetçiyiz" dedi. 

''HEM KEL, HEM FODUL''

Sayan, Metiner’in kendisini uyarma hakkı olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Her dönemde kendine bir rol ve misyon biçme rüzgârına kapılan; ‘Dönemin ruhunu ben yakaladım, benden zekisi, benden yeteneklisi yoktur. Sadece ben görüyorum, ben seziyorum, ben biliyorum.’ diyen, sözüm ona akrabam Metiner… Anlaşılan, dün gece de beni rüyasında görmüş. Kendisine kutsiyet atfeden bir edayla bu sefer de beni uyarma yetkisini kendi kendine vermiş. Uzunca bir yazıyla, başkalarının eline tutuşturduğu bitmez tükenmez bir kalemle beni uyarmış. Hem diz’e, hem topiz’e. Hem kel, hem fodul.”

"RÜZGÂR GÜLÜ DEĞİLİZ, SİYASETÇİYİZ"  

Sayan, kendisine yönelik eleştirilere “Zekâmla oynamaya çalışma. Gözüm mevki-makamda olsa, senin gibi fırsat kollardım. Senden çok önünü ve süreci görecek öngörüye sahibim. Rüzgâr gülü değiliz, siyasetçiyiz. Halkımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımız var. Kürtlerin sorunlarını konuşalım, eyvallah. Ama PKK’nın Kürtler için yarattığı sorunları da konuşalım dediğimde suç mu işlemiş oluyorum? Bu, sürecin başarıya ulaşması için olmazsa olmaz bir tespittir” yanıtını verdi. 

SAYAN NE DEMİŞTİ?

Savcı Sayan yeni sürece ilişkin  "Biz “terörsüz Türkiye”ye karşı değiliz. Biz, “terörsüz Türkiye” adı altında Kürtleri Abdullah Öcalan’a teslim etmeye karşıyız" ifadelerini kullanmıştı. 

Metiner ise konuya ilişkin ''Bize düşen PKK’nın elinden silahların alınması sürecine anlamlı katkıda bulunmaktır.  Sonrasında DEM’i siyaseten yenme işi de demokratik siyasetin konusudur ve en başta da Kürtleri ilgilendiren bir konudur.  Ona da bırakalım Kürtler kendi  özgür iradesiyle kendileri karar versinler.  Umarım hem bir akraban, hem de bir büyüğün olarak sana iyi niyetle ettiğim bu sözlerimi yanlış anlayıp gönül koyma yoluna gitmezsin.  Bir kez daha sakin düşünerek kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirmeni salık veririm.'' ifadelerini kullanmıştı. 

İlgili Konular: #savcı sayan #Mehmet Metiner

