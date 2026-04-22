AKP'li Tayyar 'son düzlükteyiz' dedi: 'Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir'

Muhalefetin 'erken seçim' talepleri devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçime dair öngörüsünü paylaştı.

'Son düzlükteyiz' ifadelerini kullanan Tayyar, şunları yazdı:

"Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor."

