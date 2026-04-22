AKP'li Tayyar 'son düzlükteyiz' dedi: 'Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir'

22.04.2026 00:53:00
Haber Merkezi
AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçime dair öngörüsünü paylaştı. Tayyar "Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin 'erken seçim' talepleri devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçime dair öngörüsünü paylaştı. 

'Son düzlükteyiz' ifadelerini kullanan Tayyar, şunları yazdı: 

"Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor."

İlgili Konular: #AKP #Seçim #şamil tayyar

İlgili Haberler

Özgür Özel'in 'Trump' çıkışı AKP'yi kızdırdı: CHP'li Emir'den AKP Sözcüsü'ne sert yanıt!
Özgür Özel'in 'Trump' çıkışı AKP'yi kızdırdı: CHP'li Emir'den AKP Sözcüsü'ne sert yanıt! CHP lideri Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar için "Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar" demesi AKP'yi kızdırdı. Özel'in söz konusu ifadelerine AKP Sözcüsü Çelik yanıt verirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!" dedi.
CHP Sözcüsü Emre'den AKP'li Çelik'e yanıt: 'Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var'
CHP Sözcüsü Emre'den AKP'li Çelik'e yanıt: 'Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var' CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin "Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu’ya 'savaş kahramanı' diyen Trump’ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.
'AKP'li belediyelere neden operasyon yapılmadığı' sorusuna Gürlek'ten yanıt: 'Yapılmamış olması, yapılmayacağı anlamına gelmiyor'
‘AKP’li belediyelere neden operasyon yapılmadığı’ sorusuna Gürlek’ten yanıt: ‘Yapılmamış olması, yapılmayacağı anlamına gelmiyor’ ​​Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Gürlek, soruşturma kapsamında daha önce kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş’ın INTERPOL'den istendiğini açıkladı. Ayrıca, İBB davası ve CHP'li belediyelere operasyonlara ilişkin eleştirilere de, "AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması, yapılmayacağı anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.