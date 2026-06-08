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AKP'li vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükçe iptal edildi

AKP'li vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükçe iptal edildi

8.06.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükçe iptal edildi

Sakarya'da AKP'li milletvekili Ali İnci'nin başkanı olduğu derneğin organizasyonuyla, camide A Milli takımın Dünya Kupası maçının izleneceği bir program hazırlandı. Ancak müftülük programın iptal edildiğini bildirdi.

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Sakarya Hendek'te AKP'li milletvekili Ali İnci'nin camide Dünya Kupası maçı izleme daveti, müftülüğün engeline takıldı. İlçedeki Rasimpaşa Camii'nin dernek başkanı olan Ali İnci, 14 Haziran günü sabah namazı sonrası cami içinde kurulacak dev ekranda A Milli Takım'ın Avustralya'yla yapacağı maçın izleneceği bir organizasyon daveti verdi. 

Ancak Hendek İlçe Müftülüğü programın iptaline karar verildi. İlçe müftüsü Osman Sağlam imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camiinde gençlik buluşmaları adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan, gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziranda başlayacak olan Dünya Kupası Maçlarının camii içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün her hangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Ali İNCİ tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim."

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İlgili Konular: #Dünya Kupası #hendek #Ali İnci

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