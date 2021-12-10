Gelecek Partili Feramuz Üstün: "AKP'li vekiller 'Bu hikaye bitti' diyor"
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, AKP'li vekillerin gidişattan rahatsız olduğunu belirtti. AKP'li isimlerin 'Bu hikaye bitti' dediklerini aktardı.
Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün oldu.
Üstün, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı. Üstün, AKP milletvekillerinin de gidişattan rahatsız olduğunu söyledi.
"BU HİKAYE BİTTİ"
Üstün’ün konuşmasının ilgili bölümü şöyle;
“Birçok tanıdığınız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin yüzde 99’udur. Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek’in eline düştü. Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı’ diyorlar. Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor, eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor. İnsanların görüşü ile gayriresmi görüşleri oluştu. Twitter’da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor.”
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