AKP'li Başkan Bektaş'tan şehit babasına skandal sözler: 'Terbiyesizlik yapma'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 09:37

Çorum'un yerel kanallarından biri olan Leblebi TV'ye 09.12.2021 tarihinde Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Çorum’un köylerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, şehit veren köylere ayrıcalıklı davrandığını söyledi. Yatırım programlarında olmamasına rağmen şehit veren bir köye bin metre kilit parke taşı verdiklerini belirtti. Bektaş, “Şehitler bizim olmazsa olmazlarımız. Baş tacımız. Engelliler olmazsa olmazımız. Şehitlerimiz için elimizden ne geliyorsa, bu memlekette biz bu huzuru rahatlığı buluyorsak onların sayesinde buradayız. Ama maalesef şehitlerimizin adını kullanarak bazı şehit yakınları dahil, şahsi hizmetlerini şehidin adını kullanarak yaptırmaya çalışanlar var. Muhtarlarımız da oluyor. Keza bunun araştırmasını ben yapıyorum” dedi.

ŞEHİT BABASINA "TERBİYESİZLİK YAPMA" DEDİĞİNİ ANLATTI

Yeniçağ'dan Erkan Yıldız'ın haberine göre, şehit babasının yaşadığı köyün muhtarıyla konuştuğunu dile getiren Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Muhtar, ‘demek istemiyorum ama bu adam oğlunu kullanarak tarlasının başına 3 kilometreden su getirmek istiyor’ dedi. Beynime kan sıçradı. Bizim yaklaşımımıza bak, bakış açımıza bak, bu vatandaşın art niyetine bak. Aradım, hizmetlerini ne olduğunu sordu. Bende kusura bakma orman müsaade etmiyor dedim. Yine de kalbini kırmamak adına. Yine ısrar etti. Su nereden çıkıyor 3 kilometre öteden. Çeşmeyi oraya yapalım dedim. Dağın başına çeşme mi yapacağım, olmaz dedi.

Dedim ki, bak fazla üstüme gelme senin niyetin orada halis değil. Terbiyesizlik yapma. Sen oğlunu kullanarak tarlanın başına çeşme getirtmek istiyormuşsun, utanmaz herif dedim telefonu kapattım. Ve niyetide oymuş.”