Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak '31 Mart' seçim itirafı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:03

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Cem Küçük, muhafelet liderlerinin 'siyasi cinayet' açıklamalarına ilişkin yorumlarda bulundu.

31 Mart 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerini hatırlatan Cem Küçük seçimin tekrarlanmasının hata olduğunu savundu. Büyük tartışma yaratan tekrarlanan seçim için "Akıllı adam 31 Mart İstanbul seçimini tekrarlatmazdı" dedi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48.80'ini, AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.55'ini almıştı. Seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu, İBB seçim tekrarı kararı almış ve tekrarlanan seçim sonucunda CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.