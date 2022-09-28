AKP milletvekilleri ‘kale’ kabul edilen yerlerde bile sokağa çıkamıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin kapanmasının hemen ardından 2023 seçimleri için partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve il, ilçe teşkilatlarına “Sahada olun, halka dokunun” talimatına karşın sahadan “AKP’li milletvekilleri sahada yok” serzenişleri geliyor. Parti yönetimine bu serzenişlerin özellikle “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen il ve ilçelerden geldiği belirtilirken AKP’li kurmaylar, “İllerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak Erdoğan’a iletiliyor. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek” değerlendirmeleri yapılıyor.

MHP, hafta sonu Erzurum’da miting gerçekleştirerek “Sahaya hâkimiz” mesajını verdi. Bu seçimlerde MHP’nin beklentisi “en az iki milletvekili.” Ancak daha önce AKP’ye oy vermiş yurttaşlar, MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’ndaki “AKP’li vekillere” tepkili. Yurttaşlar, “bu kez milletvekili seçimlerinde tercihlerini bir başka partiye kullanabileceklerini” ifade ediyor.

MHP mitingi öncesinde ve sonrasında kentin nabzını tuttuk. AKP eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümeti döneminde içişleri bakanı olarak görev yapan, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok gibi göz önündeki isimleri Erzurum’dan aday göstermişti. Ancak yurttaşlar “eskiye oranla AKP’li milletvekillerini sahada görmediklerini” belirtiyor.

"PEK ÇOK İLDE DUYDUK"

AKP’ye “Erzurum’da yurttaşların partiye olan serzenişini” sorduk. AKP’li kurmaylar, “bu tür serzenişlerin özellikle AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen pek çok ilden kendilerine geldiğini” belirtiyor. Kurmaylar, “Evet bir serzeniş durumu olduğu doğru. Ancak saha üç ay öncesine değin daha iyi durumda. Tabii ki milletvekillerimiz yurttaşlarımızla daha iç içe olmalı. İllerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletiliyor. Partimizin yetkili kurumlarında da bu durumu tartışıyoruz. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak, çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek. Bu konuda tavrımız net. Cumhurbaşkanımızın da tavrı net” değerlendirmeleri yapıyor.

ERZURUM’DA ‘SAVCI YOK’ DEMİŞLERDİ

İYİ Parti Erzurum il teşkilatı geçen hafta Erzurum Adliyesi’ne giderek, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eşi eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile birlikte eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında suç duyurusunda bulunmak istediklerini ancak suç duyurusunun çeşitli bahanelerle işleme alınmadığını söylemişti.

Konuyla ilgili olarak bugün Ankara Adalet Sarayı’na gelen İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve avukatlar, Taşkesenlioğlu kardeşler, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu, Salih Tarakçı hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Kırkpınar, “Çeşitli bahanelerle suç duyurumuz işleme alınmamıştı. Bizim tüm mücadelemiz; yolsuzlukların üstünü örtenlere dur demek içindir. Ülkemizde açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşayan milyonlar içindir” dedi.

TAŞKESENLİOĞLU RAHATSIZLIĞI YAŞANIYOR

Erzurum’daki yurttaşların bir diğer serzenişi ise AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddialar. Taşkesenlioğlu ile ilgili iddiaların “Erzurum ile özdeş gibi görülmesinden rahatsız olduklarını” belirten yurttaşlar, Erdoğan’dan da “kent üzerine yoğunlaşan bu algıyı kırmak için bir hamle yapacağını beklediklerini” kaydediyor. Erzurumlular, AKP’yi genel olarak “bir rehavet içinde” diye tanımlıyor; “AKP’li milletvekilleri de il ve ilçe yöneticileri de her şeyi Erdoğan’dan bekliyor. Erdoğan zaten çalışıyor diyor. Sahada neredeyse yoklar. Olduklarında da onlara ulaşmak artık daha zor. Erdoğan çalışacak, onlar da milletvekili olacak. Kente daha fazla yatırım bekliyoruz” değerlendirmeleri yapılıyor.