AKP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Muğla milletvekili adayları kim? AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:18
AKP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Muğla milletvekili adayları kim? AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

AKP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADEM METE

YAKUP OTGÖZ

EYLEM TAN

TURGAY ÖZTÜRK

ALİ METE KARAGÖZ

HAKAN FEVZİ İLHAN

ALİ TEKİN


AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri muğla

İlgili Haberler

AKP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi!

AKP Mardin milletvekili adayları kim? 2023 AKP Mardin milletvekili adayları tam listesi!
AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!

AKP Malatya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Malatya milletvekili adayları tam listesi!
AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 AKP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler