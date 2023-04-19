AKP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:18

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Muğla milletvekili adayları kim? AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

AKP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADEM METE

YAKUP OTGÖZ

EYLEM TAN

TURGAY ÖZTÜRK

ALİ METE KARAGÖZ

HAKAN FEVZİ İLHAN

ALİ TEKİN