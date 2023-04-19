AKP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Muğla milletvekili adayları kim? AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Muğla milletvekili adayları kim? AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Muğla milletvekili adayları tam listesi...
AKP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KADEM METE
YAKUP OTGÖZ
EYLEM TAN
TURGAY ÖZTÜRK
ALİ METE KARAGÖZ
HAKAN FEVZİ İLHAN
ALİ TEKİN
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Organize ‘cennet’ aldatması
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi