Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu. Peki, AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir? Ercan Çimen kaç yaşında, nereli?

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra "Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" "İktisat" bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılan Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı. Hali hazırda Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Grup bünyesindeki Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile hizmet vermektedir. Ailesi üç kuşaktır ticaretle uğraşan Ercan Çimen, gerek Gümüşhane'de gerekse ülke genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 500'den fazla kişiye istihdam sunmaktadır. Ayrıca çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Çimen, sosyo-kültürel etkinliklere sağlamış olduğu maddi ve manevi destekler ile şehrin sosyal hayatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çerçevede, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.