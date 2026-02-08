AKP'nin 'Sendikalar Buluşması': Erdoğan'ın yardımcısı CHP'yi şikayet etti

AKP İstanbul İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığı, "İnsan Hakları ve Özgürlükleri Kapsamında Sendikalar Buluşması" düzenledi.

Burada konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, sendikaların adil bir ekonomi için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, "Sendikalarımızın varlığı işçiyle kaimdir, emekçiyle kaimdir. Emekçi olduğu için, emekçi örgütlendiği için sendikalar vardır. Aynı şekilde, üretimin ve istihdamın sürekliliği de insan unsuruna dayanır. Bu anlamda işçi ve işveren adil, hakkaniyetli ve hak temelli bir zeminde birbirini tamamlayan iki ana unsurdur. Bizler işçiyi de işvereni de her şeyden önce bir 'insan' olarak gören bir yaklaşımı benimsiyoruz" diye konuştu.

"YIKICI ZİHNİYETE KARŞI ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYORLAR"

"Alın teri ve helal rızık kavramının medeniyetlerinin merkezinde yer aldığını" öne süren Yalçın, "HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve TÜRK-İŞ gibi köklü sendikaların ülkedeki sosyal adalet yolculuğunda önemli roller üstlendiğini" söyledi. Yalçın, ilgili sendikaların "sendikal mücadeleyi yıkıcı bir şekilde alan zihniyete karşı bunların emekçinin hakkını savunmak, alın terini korumak için çok önemli katkılarda bulunduklarını" söyledi.

Yalçın, 24 yıllık AKP iktidarında çalışanların hakkını savunmak için her türlü icraatın ve yasal düzenlemeyi yaptıklarını iddia ederek, "Cumhurbaşkanımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesiyle hareket etmesi nedeniyle emekçi insan tüm siyasetimizin en temelinde merkezindeki rol. Bugün bu istişare toplantısını yapmamızın temelinde de aynı mantık yatıyor. Biz, AK Parti iktidarları olarak çalışanın yaşam kalitesini artırmak için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Muhalefet partililerinin sendikalarla benzer nitelikte toplantılar yapmadığını ileri süren Yalçın, daha sonra sözü CHP'ye getirip şöyle konuştu:

"Ülkeyi şehir şehir geziyorlar, tek dertleri var. Hırsızlık ve yolsuzluğun her türlüsüne bulaşmış belediye başkanlarının kendi hakkını savunmanın dışında hiçbir siyasi gündemi milletin önüne getirmiyorlar. 23-24 yıllık iktidarımız döneminde bize muhalefet olarak getirdikleri tek bir fikir, tek bir tutarlı fikir, tek bir siyaset önerisi hatırlamıyoruz. Bu zamana kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı dışında, toplumun önüne herhangi başı sonu belirli siyaset bile ortaya koymuş değiller."

Programa, AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk ve TÜRK-İŞ İstanbul İl Başkanı Halil Faik Erdal da katıldı.