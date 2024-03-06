AKP poşeti tutan yurttaş İmamoğlu'nun boynuna sarıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında elinde AKP poşeti olan bir yurttaş ile karşılaştı. İmamoğlu'nun boynuna sarılan kadın, fotoğraf çekilmek istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:07
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Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, saha çalışmalarına devam ediyor. Pazar ziyareti sırasında elinde AKP poşeti olan bir vatandaş İmamoğlu'nun yanına geldi. Kadın, İmamoğlu'nun boynuna sarılarak selamlaştıktan sonra birlikte fotoğraf çektirmek istedi. 


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