Özgür Özel'den, Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığına' yeşil ışık: 'Bunu yapmakta gözümü kırpmam'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:09

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Halk TV özel yayınında soruları yanıtladı, seçim sürecindeki tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Özel "Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" dedi.

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK SİNYALİ

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan'ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım.

Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, 'Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim' der. Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Beyle bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam."