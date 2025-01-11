AKP Sivas kongresi karıştı! 'Tek liste' gerginliği: 'Adaletli olun!'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 22:34

Güncelleme: 11.01.2025 - 22:34

Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi’nde mevcut il başkanına karşı ikinci bir listenin divan tarafından kabul edilmemesi gerginliğe neden oldu.

AKP Sivas 8. Olağan İl Kongresi, Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz katıldı.

Kongre sırasında iki ayrı liste divana sunuldu. Bu listelerden biri mevcut il başkanı Yusuf Tanrıverdi, diğeri ise Mustafa Taki Doğruyol tarafından hazırlandı.

DİVAN HEYETİ DİĞER LİSTEYİ REDDETTİ, ORTALIK KARIŞTI

Ancak divan heyeti yalnızca Yusuf Tanrıverdi’nin listesini seçim gündemine alarak diğer listeyi reddetti. Bu durum, kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.