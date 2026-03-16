AKP Sözcüsü Çelik: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını en güçlü şekilde kınıyoruz'

İsrail’in Kudüs'te Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına AKP'den "kınama" tepkisi geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır.

İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."