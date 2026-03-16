AKP Sözcüsü Çelik: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını en güçlü şekilde kınıyoruz'

16.03.2026 12:31:00
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

İsrail’in Kudüs'te Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına AKP'den "kınama" tepkisi geldi. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. 

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. 

Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. 

İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. 

İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e ‘Mescid-i Aksa’ tepkisi Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak İsrail’in Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarını kınadı. Bildiride, Kudüs’teki kutsal mekanların statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.
İsrail'den Mescid-i Aksa giriş yasağı: Başmüftü uzaklaştırıldı Kudüs’ün en üst düzey dini otoritesi olan Muhammed Ahmed Hüseyin, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’dan altı ay süreyle uzaklaştırıldı. Kararın, Hüseyin’in Gazze’deki kuşatmayı “aç bırakma politikası” olarak nitelediği hutbenin ardından alındığı bildirildi.
Bakan Fidan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: ‘Yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adım’ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına tepki göstererek, "Bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır" dedi.