AKP ve CHP, Beykoz’da seçim sonuçlarına itiraz etti

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına itirazlar devam ediyor. Bugün; AKP ve CHP, Beykoz’daki seçim sonuçlarına itiraz etti.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:37
AKP ve CHP, Beykoz’da seçim sonuçlarına itiraz etti
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AKP ve CHP ilçe temsilcileri, geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesi için Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

İlçe Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin karar toplantısı devam ederken, partililerin bekleyişi sürüyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi 15.00'te sona ermişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AKP'li Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.

 


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