MHP'den, AKP'nin kazandığı Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz
Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.
Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına 7 bin 344 oyla AKP’nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.
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