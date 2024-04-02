MHP'den, AKP'nin kazandığı Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz

Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:54
MHP'den, AKP'nin kazandığı Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz
Abone Ol google-news

MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına 7 bin 344 oyla AKP’nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.


bayburt haberleri AKP haberleri MHP haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri itiraz haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!

Son Dakika... DEM Parti'den YSK önünde açıklama: İtiraz için tarih verdiler!
Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Son dakika... AKP itiraz etti, Hilvan'da seçime yenileme kararı verildi!

Son dakika... AKP itiraz etti, Hilvan'da seçime yenileme kararı verildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi

Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi
Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?

Esenler 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Esenler'de seçimi kim kazandı? Esenler Belediye başkanı kim oldu?
Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti

‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’