AKP ve MHP'nin 'altılı masa' dedikodusu: 'Büyük bir ihtimalle o yapıdan (altılı masa) ayrılacak diye söylentiler var'

10 Temmuz 2022 Pazar, 11:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bayram çerçevesinde AKP heyetini ağırladı.

CHP, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli parti temsilcilerini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamaya başladı.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ BAYRAMLAŞTI

İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında, Kurban bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; Saadet Partisi’ni ziyaret etti. İYİ Parti heyetini; Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Halil İbrahim Akpınar ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İbrahim Yıldız karşıladı.

MHP HEYETİ DE AKP HEYETİ İLE BAYRAMLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AKP heyeti ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma çerçevesinde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya başkanlığında, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe’den oluşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kabul heyeti, bugün 8 parti ile bayramlaşacak.

“(MERAL AKŞENER) BÜYÜK BİR İHTİMALLE O YAPIDAN (ALTILI MASA) AYRILACAK DİYE SÖYLENTİLER VAR”

Altılı masanın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, “Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti’nin bu yapı içerisinde CHP’nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki’ diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. ‘Nasıl bir iyilik olacak bu?’ Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi” diye konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise konuşmasında, sahada vatandaşla konuştuklarında ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemlerinin olduğunu gözlemlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Yine Cumhurbaşkanımızın buna çare bulacağını dile getiriyorlar. Altılı masanın bir tek mottosu var: Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hiçbir konuda hiçbir fikirleri yok. Plan yok. Bizim insanımızın feraseti çok yüksektir. Anadolu insanı ariftir. Onun için insanımız bunu görüyor, biliyor. İnsanımız bunu görüyor ama Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ekonomi kurmaylarımız canla başla çalışıyor. Az önce de geçtiğimiz günlerde de gördüğümüz gibi dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak birtakım formüller hayata geçiriliyor.”