AKP yeni 'yasak' için harekete geçti: Hedefte LGBTİ+ var
Erdoğan’ın “Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirelim” sözlerinin altında ise “LGBTI+ düzenlemesi” de yatıyor. Bozdağ’ın çalışmalara başladığı teklif hazırlığının iki haftayı bulabileceği öğrenildi.
Erdoğan’ın, “başörtüsü serbestisi” üzerine “anayasa değişikliği teklifi” çıkışını yaptıktan sonra kullandığı “bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım” ifadeleri, “Teklifte başka düzenlemeler de olacak mı” sorusunu gündeme getirdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, LGBTI+ tartışmalarına atıfta bulundu.
AKP’li kaynaklar, “Batı’nın son dönemde bazı toplumlara LGBTI+ gibi dayatmalarda bulunarak aile yapısının altını oyduğunu” belirtiyor. Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden kaynaklar, mevcut anayasanın 41. maddesinde yer alan “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” hükümlerini anımsatıyor.
AKP’li kurmaylar, “Eğer Kılıçdaroğlu samimiyse, Türk aile yapısını bozan durumlara karşı da anayasanın ilgili maddesinde güçlendirme yapalım” diyorlar. Yapılması düşünülen değişiklik ile “LGBTI+ bireylerin çocuklarını cinsiyetsizleştirmesi gibi istismarların önlenmesinin de anayasal güvence altına alınması” planlanıyor.
"TALİMATI ALDIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasa değişikliği “Adalet Bakanımıza talimat verdim” sözleri üzerine, Bakan Bekir Bozdağ, “türban” serbestisiyla ilgili çalışmalara başladı. Teklif hazırlığının iki haftayı bulabileceği ve sonrasında TBMM Başkanlığı’na sunulacağı ileri sürülüyor.
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