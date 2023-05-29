Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek oyu hangi illerde aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 10 il...
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oy oranına ulaşamayan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamasında halkın seçimine sunuldu. Yurttaşlar hangi adayın en çok oyu hangi ilde aldığını merak ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok oyu hangi illerde aldığı araştırlıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek oyu hangi illerde aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 10 il...
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER
10- Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yüzde 65,34 oranında oy aldı.
9- Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da yüzde 66,54 oranında oy aldı.
8- Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da yüzde 66,78 oranında oy aldı.
7- Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yüzde 67,13 oranında oy aldı.
6- Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da yüzde 68,06 oranında oy aldı.
5- Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'de yüzde 68,42 oranında oy aldı.
4- Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da yüzde 71,61 oranında oy aldı.
3- Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de yüzde 72,11 oranında oy aldı.
2- Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta yüzde 76,33 oranında oy aldı.
1- Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de yüzde 82,81 oranında oy aldı.
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