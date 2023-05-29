28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oy oranına ulaşamayan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamasında halkın seçimine sunuldu. Yurttaşlar hangi adayın en çok oyu hangi ilde aldığını merak ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok oyu hangi illerde aldığı araştırlıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek oyu hangi illerde aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 10 il...