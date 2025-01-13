AKP Yunusemre Başkanı Durmaz, bakanlık projelerini parti projesi gibi gösteriyor: Teftişe çıkan ilçe başkanı
AKP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz’ın başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa Müdürlüğü olmak üzere, kamu kurumları müdürleriyle teftişe çıktığı öğrenildi. Durmaz’ın sosyal medya hesabından bu teftişleri, “yeni projeler üretme” olarak açıklaması da dikkat çekti.
CHP’li belediyeler AKP’den devreden borç batağıyla uğraşırken AKP de CHP’li belediyelere yönelik “çalışmıyor” algısını oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda AKP Yunusemre ilçe başkanı ve ikinci dönem Yunusemre belediye meclis üyesi İlkcan Durmaz’ın “belediye başkanı gibi” bakanlıkların ilçe müdürlükleriyle teftişe çıktığı ve bakanlıkların faaliyetlerini AKP’nin faaliyetleri gibi tanıttığı öğrenildi. Durmaz’ın, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar:
- Durmaz, 26 Aralık’ta Yuntdağı’ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü’nün tabiat parkı projesi için “İncelemelerde bulunduk. Buranın tabiat parkı noktasında dönüşümü için milletvekillerimiz ve bakanlığımızla yapacağımız görüşmelerle kararlılığımızı göstereceğiz” dedi.
- Durmaz 25 Aralık’taki paylaşımında ise “Tabiat Parkı Projesi” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil’le incelemelerde bulunduğunu söyledi. Projeye ilişkin “Doğal kaynaklarımızı koruma ve vatandaşlarımıza kaliteli yaşam alanları sunma hedefiyle başlattığımız bu proje, bölgemizin turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” dedi.
- Durmaz aynı gün başka paylaşımında Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü’nün yaptığı Kayapınar Mahallesi’ndeki halı sahaya ilişkin “AKP olarak her mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Manisa #tarım ve orman bakanlığı #Yunusemre
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