AKP Yunusemre Başkanı Durmaz, bakanlık projelerini parti projesi gibi gösteriyor: Teftişe çıkan ilçe başkanı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

CHP’li belediyeler AKP’den devreden borç batağıyla uğraşırken AKP de CHP’li belediyelere yönelik “çalışmıyor” algısını oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda AKP Yunusemre ilçe başkanı ve ikinci dönem Yunusemre belediye meclis üyesi İlkcan Durmaz’ın “belediye başkanı gibi” bakanlıkların ilçe müdürlükleriyle teftişe çıktığı ve bakanlıkların faaliyetlerini AKP’nin faaliyetleri gibi tanıttığı öğrenildi. Durmaz’ın, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar: