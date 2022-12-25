AKP'de adaylık endişesi: 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'

25 Aralık 2022 Pazar, 10:29

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi AKP kadrolarında ve bürokraside yaşanan 'adaylık' telaşına dair dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan habere göre AKP'li bir yetkili, konuya ilişkin “Birçok teşkilat mensubu ve bürokrat 'bu seçim bizim açımızdan son seçim olabilir' düşüncesinde" dedi. Yetkili, bu nedenle partilerine rekor bir başvuru olabileceğini dile getirdi.

"GRUP TOPLANTILARI TURNUSOL KAĞIDI"

Ayrıca muhalefette de kazanma duygusunun çok yüksek olduğuna dikkat çekilen haberede, "Teşkilatlardan bürokrasiye yüzlerce kişi milletvekili olma hayali kuruyor. Bu taleplere daha önce milletvekili olmuş çok sayıda siyasetçi de eklenmiş durumda. Siyasi partilerin son dönem Meclis grup toplantıları bu talebin yoğunluğunu görmek açısından bir turnusol kağıdı. İktidardan muhalefete tüm partilerin grup toplantıları kalabalığında izleyici olarak gelen partililerin yanı sıra milletvekili olmak için nabız yoklayanların etkisi de çok yüksek. Bakalım en şık elbiseleri ile parti gruplarını dolduranlardan ne kadarı hayaline kavuşabilecek..." ifadelerine yer verildi.