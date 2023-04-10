AKP’de ‘deneyimli isimler’ aday gösterilmedi, bakanlar ‘seçilebilir’ sırada yer aldı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

AKP’nin 28. dönem milletvekili aday listesi, YSK’ye teslim edildi. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzüğünde de yer alan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu kez daha da genişleterek, uyguladıklarını” açıkladı. Yavuz, “Mevcut milletvekillerimizden 42’si aralıksız bir şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için 4 arkadaşımız, 4 dönem aralıklı da olsa milletvekilliği yaptığı için 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını uygulamış olduk” dedi.

Yavuz aday listesinde “yüzde 65 oranında değişiklik olduğunu” söyledi. Yavuz, HÜDA PAR’dan genel başkan dahil 4 partilinin, DSP’den de 3 partilinin listede yer aldığını söyledi. DSP Genel Başkan Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

AKP’de 3 dönem kuralı nedeniyle “partinin deneyimli isimleri” de liste dışı kaldı. Liste dışı kalan isimler arasında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de bulunuyor.

SAYAN VE ÇELEBİ İZMİR’DEN

Öte yandan AKP listelerinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan İzmir 1. bölge altıncı sıradan, CHP’den istifa ederek, AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi de İzmir birinci bölge 4. sıradan, Gazeteci Hulki Cevizoğlu İstanbul birinci bölge 6. sıradan,eski bakanlardan Faruk Çelik Artvin birinci sıradan, eski Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi Konya sekizinci sıradan aday gösterildi. MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara 1. bölge 1. sıradan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek Ankara ikinci bölge 5. sıradan, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Depremde 11 yakınını kaybeden Hüseyin Yayman Hatay’dan aday gösterildi.

DÖRT HÜDA PAR’LI MECLİS’E

HÜDA PAR’lı isimlerin, AKP tarafından “seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi” dikkat çekti. Buna göre, 2018 seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden 15 milletvekili çıkaran AKP, HÜDA PAR’ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu, İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday yaptı. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıradan milletvekili adayı gösterildi. AKP, 2018’deki seçimlerde Gaziantep’ten 8 milletvekilini TBMM’ye göndermişti. HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, AKP listelerinde Batman 2. sıradan aday gösterilirken, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç ise AKP listelerinden Mersin 4. sırada milletvekili adayı yapıldı. AKP, 2018’de Batman’dan bir milletvekili çıkarmıştı. Ancak AKP, 14 Mayıs’taki seçimlerde HÜDA PAR’ın “güçlü olduğu”, Batman’dan “iki milletvekili bekliyor.” AKP, 2018’de Mersin’den ise 4 milletvekili çıkarmıştı.

KOCA VE ERSOY ADAY OLMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan 18 bakanı, milletvekili adayı göstereceğini açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “aday olmak istemediklerini” Erdoğan’a bildirmişti. Koca ve Ersoy, milletvekili aday listelerinde yer almadı.

Bu iki bakan dışında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge birinci sıradan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa birinci sıradan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye birinci sıradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge birinci sıradan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul birinci bölge birinci sıradan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya birinci sıradan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir birinci sıradan, Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir birinci bölge birinci sıradan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin birinci sıradan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge birinci sıradan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu birinci sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri birinci sıradan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa ikinci bölge birinci sıradan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş birinci sıradan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun birinci sıradan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon birinci sıradan aday gösterildi.

DESTİCİ VE ERBAKAN İSTANBUL’DAN ADAY

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında, kendi logo ve amblemiyle giren Büyük Birlik Partisinde (BBP) ise Genel Başkan Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan aday oldu. Aynı koşullarda seçime katılan Yeniden Refah Partisinde ise Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge birinci sıradan aday oldu.