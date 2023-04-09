'Bu maaşla milletvekilliği yapılmaz' diyen Zülfü Demirbağ, AKP'de liste dışı kaldı
AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için aday listesini YSK'ye sundu. Listeye mevcut vekillerden 181'i alınmazken daha önce yaptığı bir açıklamada, milletvekili maaşının düşüklüğünden yakınan ve yurttaşa, "Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" 'tavsiye'sinde bulunan Zülfü Demirbağ da aday olarak gösterilmedi.
14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde beş milletvekili çıkaran Elazığ'da AKP'nin adaylarının tamamı değişti. Daha önce ekonomik kriz koşullarında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'da bu dönem aday gösterilmedi.
LİSTEDEKİLERİN TAMAMI DEĞİŞTİ
AKP'den mevcut milletvekilleri listeden yer almazken yeni adaylar ise şu isimlerden oluştu;
- Prof. Dr. Erol Keleş
- Ejder Açıkkapı
- Mahmut Rıdvan Nazırlı
- Mücahit Yanılmaz
- Hasan Murat Öz
YURTTAŞA EKONOMİ 'TAVSİYE'Sİ
AKP'den tekrar aday gösterilmeyen milletvekili Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşa şu tavsiyeyi vermişti:
“Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim.”
MAAŞLARIN DÜŞÜKLÜĞÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Demirbağ, bir programda ise milletvekili maaşlarından yakınış ve şu sözleri kullanmıştı:
“Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul'da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?”
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