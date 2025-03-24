AKP’de ‘İmamoğlu’ rahatsızlığı: ‘Kahraman yaratılıyor’

Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:17

Güncelleme: 24.03.2025 - 18:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Saraçhane’de başlayan protestolar tüm yurda yayılarak devam ediyor. Yaşanan olaylar her kesimden yurttaşın tepkisine neden olurken, AKP’yi de ikiye böldü. Bazı AKP’liler “Yargının gerekeni yaptığını” düşünse de birçok kurmay, yaşananlara yönelik endişe duyuyor. Cumhuriyet’in ulaştığı AKP kaynakları, olayların dış politika ve ekonomiye etkisine dikkat çekiyor.

Ekonomideki sıkıntılar nedeniyle seçmenin AKP’den uzaklaştığına işaret eden kurmaylar, İmamoğlu’na yapılan operasyonunun ekonomik krizi tırmandırdığının ve bu durumun faturasının AKP’ye kesileceğinin altını çiziyor.

OPERASYONU YANLIŞ BULUYORLAR

Operasyonu yanlış bulan AKP’li kaynaklar; İmamoğlu’ndan “kahraman” yaratıldığını, bu durumun AKP’ye puan kaybettireceğini ifade ediyor. Kurmaylar, ortaya çıkan kaos ortamının İmralı sürecini de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Bazı AKP yöneticileri ise CHP’ye kayyum atanmasını yanlış buluyor. Olası bir kayyum durumunun sokaktaki kaosu derinleştireceğine işaret eden kurmaylar, ana muhalefete savaş açmanın AKP’nin oy oranını daha da düşüreceğini kaydediyor.

Yerel seçimlerdeki yenilginin ardından “iç muhasebe” yapan ve “değişim” mesajları veren AKP’nin ana muhalefete karşı savaş vermesinin çelişkili olacağı da ifade ediliyor. AKP’nin ana hedefinin “kopan seçmeni geri döndürmek” olduğunu kaydeden bazı kaynaklar ise İmamoğlu operasyonunun bu hedefe zarar vereceğini söylüyor.