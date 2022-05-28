AKP'de tartışma yaratmıştı: Başdanışman Uçum panelde ortaya çıktı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:15

"Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" şeklindeki sözleri AKP yönetimi içerisinde tartışmaya yol açan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ordu'da bir panele katıldı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan’ın moderatörlüğünde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar’ başlıklı panelde konuşan Mehmet Uçum, "dünyada güç savaşlarının yapıldığını, herkesin referans aldığı, ulusların kendini güvence hissedebileceği kurumsal düzenin olmadığını" söyledi.

Uçum, “21’inci yüzyıla girdiğimizden beri bir bakın; hakikaten egemenlik savaşları küresel seviyede, bölgesel seviyede dünyanın bütün süreçlerini belirleyen pozisyona dönüşmüştür. Artık eskiden olduğu gibi sahtekârca bir uluslararası kurum referansı, uluslararası hukuk referansı dahi kullanılmıyor. Şu anda çok açık bir biçimde güç savaşları yapılıyor. Hiçbir uluslararası kurum referansı kalmadı. Hiçbir uluslararası hukuk referansı kalmadı. Çok net, Rusya-Ukrayna krizinde de görüldü; Avrupa Konseyi de son derece etkisiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de son derece etkisiz, Avrupa Birliği de son derece etkisiz, Birleşmiş Milletler de son derece etkisiz. Yani dünyada herkesin referans aldığı, herkesin kendini bağlı hissettiği, bütün ulusların o bağlılık içerisinde güvencede hissedebilecekleri ne bir kurumsal yapı var ne de uluslararası bir hukuk düzeni var. Bu gerçeği tespit ederek başlamak gerekiyor. Tabi diplomasi de artık hukuk üzerinden değil, hakikaten güç üzerinden yürüyor. Hep de böyleydi zaten. Bir dönem belki hukuk görünümüyle sanki gerçek anlamda hukuk içi diplomasi varmış gibi izlenimler verdirseler de aslında bunun böyle olmadığı da anlaşıldı” dedi.

"EZİLMEYE MAHKÛM OLURSUNUZ"

21’inci yüzyılın dünyanın yeniden yapılanma sürecine girdiği bir yüzyıl olduğunu ifade eden Uçum, “Bu süre içerisinde yeniden yapılanma sürecinin nasıl kaotik, nasıl çatışmacı, nasıl hakikaten insanlık açısından son derece zararlandırıcı sonuçlar doğuran bir süreç olduğunu hep beraber yaşayıp gördük ve şahit de oluyoruz. Orta Doğu, klasik dünyanın merkezidir. Güç savaşlarında Orta Doğu, hakikaten dünyanın geleceğini belirleme konusunda son derece önemli bir pozisyona gelmiştir. Böyle bir ortamda hiç kimse kalkıp uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Konseyi hukuku, AİHM kararları üzerinden birtakım sorunların çözülebileceğini ya da birtakım yaklaşımların geliştirilebileceğini söylemesin. Siz ülke olarak güçlü olmadıktan sonra, siz bağımsızlık konusunda tavizsiz olmadıktan sonra, siz ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak kendi iradenizi ortaya koymadıktan sonra bu uluslararası güç savaşları içerisinde ezilmeye mahkûm olursunuz” diye konuştu.

Başdanışman Mehmet Uçum, konuk olduğu bir televizyon programında kendisini "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir" diye tanımlamış ve "Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Uçum'a çok sert sözlerle yüklenmiş ve "Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" demişti. Eski AKP'li milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de "Uçum’un söylediklerini de üslubunu da kabule değer bulmuyorum. AK Parti bu değil. Reis’e ölümüne bağlı olanların anlayışı da tarzı da bu değil. Reis bilsin ki rahatsızlık had safhada" ifadelerini kullanmıştı.