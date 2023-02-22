AKP'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır

Türkiye'nin popüler sözlük sitesi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili AKP'den açıklama geldi. AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, "Ekşi Sözlük'ün hedefinin milletin manevi değerleri" olduğunu öne sürdü, sitenin kapalı kalacağını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:53
AKP'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
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21 Şubat günü akşam saatlerinde Ekşi Sözlük'e erişim engeli gelmiş, ancak BTK'den herhangi bir açıklama yapılmamıştı.Hükümet temsilcilerinin de sessizliğini koruduğu kararla ilgili olarak ilk açıklama AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözlüğün kapatılmasına karşı yapılan eleştiriler üzerine, "'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler" dedi. Ekşi Sözlük'ün asıl hedefinin "milletin manevi değerleri" olduğunu öne süren Birinci, sitenin kapalı kalacağını ifade etti.

Birinci'nin açıklaması şöyle:

"Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür" diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."


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