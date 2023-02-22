Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi, tepkiler ne oldu?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dün akşam Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirdi. Ekşi Sözlük yetkilileri, kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyledi. BTK'nin kararı sosyal medyada tepki çekti.
BTK sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yer aldı.
Ardından Ekşi Sözlük, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız. https://t.co/pduUQSU3ev pic.twitter.com/DZ854YRQbI— Basak Purut (@basakpurut) February 21, 2023
Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, "Biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız" yazdı.
Avukat Gönenç Gürkaynak, "Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli hukuksuzdur. Zamanında YouTube, Twitter ve Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dosyalarımızda karar verildiği gibi, belirli içerikler için tüm platforma erişim engeli getirilmesi, ifade özgürlüğünün özüne ölçüsüz müdahaledir" dedi.
İMAMOĞLU: GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK, BU YASAKLAR BİTECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine, "Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" diyerek tepki gösterdi.
Yola “3Y ile Mücadele” diyerek çıktılar. Y’lerden biri Yasaklardı. Uzun bir yasaklar listesi olan bir ülke haline döndük. Ne yazık ki; bu akşam da yasaklılar listesine Ekşi Sözlük eklendi. Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2023
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ekşi Sözlük de engellendi! Depremde insanlar enkaz altındayken, Twitter'a bant daraltması getirilmişti. Telefonlar çekmemiş, internet yavaşlatılmıştı. Hala da keyfi kısıtlamalar devam ediyor... İmdat çığlıkları duyulmadı, insanlar ölüme terk edildi. İktidar insanlık suçu işledi" yorumunda bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kararla ilgili yorumu ise şöyle oldu:
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini gördüm. Yahu bırakın çocuklar öfkelerini de, sevinçlerini de, umutlarını da, eleştirilerini de özgürce yazsınlar. Ne istiyorsunuz bu gençlerden. Benimle ilgili de eleştiriler yazıyorlar, okuyorum, yararlanıyorum. Bu kadar korkak olmayın..— Muharrem İNCE (@vekilince) February 21, 2023
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da BTK'ye tepki gösterdi.
#EkşiSözlük bir sosyal platformdur. Yazarları bağımsızdır ve halkımızdan oluşur. Haliyle doğru ya da yanlış birçok fikri barındırabilir.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 21, 2023
Bu karar aynı Twitter için olduğu gibi ifade özgürlüğünü engellemektir, iktidarın özgürlük karşıtlığının göstergesidir.
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