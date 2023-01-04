AKP'den ikinci 'anayasa değişikliği teklifi' ziyareti

AKP'nin, 'başörtüsü düzenlemesi' ve 'ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini' görüşmek üzere ikinci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenildi.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 18:20
AKP'den ikinci 'anayasa değişikliği teklifi' ziyareti
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AKP, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AKP heyetinin, gelecek hafta muhalefet partilerinden randevu isteyeceği, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor. Anayasa değişikliği teklifi komisyon gündemine alınmadan önce muhalefetin görüşünü alacak olan AKP, komisyon aşamasında katkılarını soracak ve Meclis görüşmelerinde, 'evet' oyu verilmesi için destek isteyecek.

 


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