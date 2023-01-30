Konuşanlar'da ilginç anlar: Hasan Can Kaya aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı...

Sevilen program Konuşanlar'ın 94. bölüm konuğu Sevda Erginci oldu. Samimi cevapları ile dikkat çeken Erginci, Hasan Can'ın sorusuna "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtını verdi. Bu anlarda Hasan Can adeta 'dumur' oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:39
Konuşanlar'da ilginç anlar: Hasan Can Kaya aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı...
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar'ın 94. bölüm tanıtımı YouTube'da yayınlandı.  Programın 94. bölüm konuğu Yasak Elma dizisine yeniden dönen Sevda Erginci oldu. 

Hasan Can Kaya programına gelen güzel oyuncudan etkilendi ve "Sevgilin var mı?" diye sordu.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Kaya aldığı yanıtla ise şoke oldu. Sevda Erginci Hasan Can Kaya'ya "Seni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Can ise ısrarla "Şu an sevgilin yok mu?" diyerek güzel oyuncuyu sıkıştırdı. Sevda Erginci ise 6-7 aydır sevgilisi olmadığını söyleyerek "Sıkıldık bitti" dedi.


Hasan Can Kaya Konuşanlar Exxen

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