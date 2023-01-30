Konuşanlar'da ilginç anlar: Hasan Can Kaya aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı...

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:39

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:46

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar'ın 94. bölüm tanıtımı YouTube'da yayınlandı. Programın 94. bölüm konuğu Yasak Elma dizisine yeniden dönen Sevda Erginci oldu.

Hasan Can Kaya programına gelen güzel oyuncudan etkilendi ve "Sevgilin var mı?" diye sordu.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Kaya aldığı yanıtla ise şoke oldu. Sevda Erginci Hasan Can Kaya'ya "Seni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Can ise ısrarla "Şu an sevgilin yok mu?" diyerek güzel oyuncuyu sıkıştırdı. Sevda Erginci ise 6-7 aydır sevgilisi olmadığını söyleyerek "Sıkıldık bitti" dedi.