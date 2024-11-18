AKP’den ‘kurnazca’ yasa teklifi: Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 18:07

Güncelleme: 18.11.2024 - 18:07

Söz konusu maddelerden biri, “Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütür” ifadeleriyle açıklandı.

Avukat Doğan Erkan, düzenlemeyi “kurnazca” diyerek betimledi ve “Hazırlık işlemlerinin neler olduğu düzenlemede belirsiz olduğundan, yetki karmaşasına ve yetki gaspına yol açabilecek bir düzenleme. Bu düzenleme ile belediyenin yetkisini ‘hazırlık işlemleri’ adı altında bakanlığa bağlı kuruluşa kaydırma girişimlerini pratikte yaşayabiliriz” dedi.

AKP, “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklifte, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”a eklenmesi teklif edilen maddeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na çeşitli yetkiler verilmesi öngörülüyor. Söz konusu yetkilerden biri, “Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütür” ifadeleriyle açıklanıyor.

Belediye Yasası’nın 73’üncü maddesinde ise yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm alanında yetkileri belirtiliyor. “Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde belediyelerin eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabileceği ve Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan edebileceği” ifadeleri kullanılıyor.

‘KANUNİLİK İLKESİNİN KOŞULLARINA UYMUYOR’

Düzenleme, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayısı artan CHP’li belediyelerin yetkilerine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Avukat Doğan Erkan, söz konusu düzenlemeyi Cumhuriyet’e yorumladı. Erkan, başkanlığa yalnızca hazırlık işlemlerinin yürütülmesi kapsamında yetki verildiği, belediyelerden de herhangi bir yetki alınmadığını belirtti ve düzenlemeyi “kurnazca” diyerek betimledi. Erkan, “Hazırlık işlemlerinin neler olduğu düzenlemede belirsiz olduğundan, yetki karmaşasına ve yetki gaspına yol açabilecek bir düzenleme. Bu düzenleme ile belediyenin yetkisini ‘hazırlık işlemleri’ adı altında bakanlığa bağlı kuruluşa kaydırma girişimlerini pratikte yaşayabiliriz” dedi. Erkan, düzenlemeyi “Kanunilik ilkesinin koşulları ve unsurları olan belirlilik ilkesine ve öngörülebilirlik ilkesine uymayan bir düzenleme bu haliyle” diyerek değerlendirdi.