AKP'den 'muhalif' gazeteci adımı: Davet edilenler belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak. Programa, Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren gazetecilerin davet edilmesi dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programı için Erdoğan'ı, yazılarında sık sık eleştiren gazeteciler de davet edildi.
ERDOĞAN'I ELEŞTİREN GAZETECİLER DE DAVET EDİLDİ
Yeni Şafak'tan Ersin Çelik haberi, "Liste kabarık" diyerek duyurdu. Çelik'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu cuma açıklayacağı AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı” programına gazeteciler; Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki de davet edildi. Liste kabarık."
Çelik ayrıca davet edilen gazetecilerin büyük oranda katılıcağını ifade ederken, AKP'nin olumlu bir adım attığını söyledi.
"AKP'DEN BENİ DE ARAYARAK DAVET ETTİLER"
Davetliler arasında yer alan gazeteci Çağlar Cilara da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cilara şunları söyledi:
"Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor. Cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi. AK Parti’den beni de arayarak davet ettiler. Şimdiye kadar İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendim. Anlaşılan AK Parti’nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Eylül Çarşamba akşamı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.
Programda Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz” sorusunu yöneltmiş; Erdoğan ise; “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” demişti. Sözlerine devam eden Erdoğan daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” demişti.
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