AKP'den olmayan evlere tencere kampanyası
AKP Genel Merkez Kadın Kolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, büyük çoğunluğu çadırda yaşayan depremzedeler için “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası” başlattı.
Kampanyaya, teşkilat mensuplarının en az bir setle katılmasının planlandığı, mutfak setinin içinde tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı ve sofra bezinin yer alacağı bildirildi.
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