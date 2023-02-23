AKP'den olmayan evlere tencere kampanyası

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

Kampanyaya, teşkilat mensuplarının en az bir setle katılmasının planlandığı, mutfak setinin içinde tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı ve sofra bezinin yer alacağı bildirildi.

