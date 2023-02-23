AKP'den olmayan evlere tencere kampanyası

AKP Genel Merkez Kadın Kolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, büyük çoğunluğu çadırda yaşayan depremzedeler için “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası” başlattı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00
AKP'den olmayan evlere tencere kampanyası
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Kampanyaya, teşkilat mensuplarının en az bir setle katılmasının planlandığı, mutfak setinin içinde tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı ve sofra bezinin yer alacağı bildirildi.


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