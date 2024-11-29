AKP'den Özgür Özel hakkındaki soruşturmaya ilk açıklama: 'Türkiye bir hukuk devleti'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 18:12

Güncelleme: 29.11.2024 - 18:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Özgür Özel, cezaevinde bulunan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i istifaya çağırmıştı.

"TALİHSİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının ardından kendisine soruşturma başlatılmasına AKP'den ilk değerlendirme AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, Özel’in açıklamalarının çok 'talihsiz' olduğunu savunarak şunları dedi:

“Türkiye bir hukuk devleti. Anayasal düzlemde herkesin hem kanunlara hem yönetmeliklere hem de diğer mevzuata uyma zorunluluğu var. Ancak son dönemlerde görüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları veya Belediye Başkanları kendilerini başka bir aleme taşıdılar. Adeta hiçbir kanunun kendilerinin muhatabı olmadığını kanunlardan münezzeh olduklarını, kanunların onları ilgilendirmediği gibi tavır ve davranışlarına girdiğini görüyoruz. Esenyurt Belediyesi'yle ilgili sürdürülen soruşturma Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu 157. maddesi kapsamı içerisinde gizli bir soruşturmadır. İddianame hazırlandığında ve mahkemece kabul edildiğinde ilgili Belediye Başkanı hakkında nelerin olduğunu hangi iddiaların, hangi şüphelerin olduğunu veya hangi suça karıştırıldığını göreceğiz. Ondan sonra da yargılama başlayacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 157. maddesi kapsamında gizli olarak yürütülen bu soruşturma ve henüz iddianameye dönmediyse şimdiden ilgili kişiyi suçsuz ilan etmek suçu olmadığını söylemek acaba ne biliyorlar da böyle bir kanaate sahipler? Çok merak ediyorum. İkincisi özellikle kamu görevi ifade eden, başsavcıların, savcıların, hakimlerin de yine son dönemlerde maalesef ilgili Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından tehdit edildiklerini görüyoruz. Adeta onlara parmak sallandığını görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. maddesi der ki; Türk milleti adına yargılamalar, yargı süreci bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülür. Dolayısıyla anayasamızın onuncu maddesi kapsamında hiçbir zümre, hiçbir siyasi oluşum, hiçbir kişi, hiçbir dernek, vakıf, siyasi parti bunların ne yöneticileri ne üyeleri kanunlardan kaçamazlar. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kim suç işliyorsa kim bir suça karışmışsa bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vereceklerdir.”