Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanlarının görüşmesi başladı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:59

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:59

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Fotoğraf çekiminin ardından görüşme başladı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor.