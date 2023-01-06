AKP'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret: Erdoğan'ın mesajı iletildi

06 Ocak 2023 Cuma, 23:13

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

MHP’yse cinayetten beri sessizliğini korumuş, Sinan Ateş’le ilgili 4 Ocak’a kadar taziye mesajı bile yayımlamamıştı. 4 Ocak’ta genel başkan yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla yayımlanan metinde, Ateş cinayetiyle ilgili tartışmaları ‘partiye yönelik saldırı’ olarak nitelendirilmişti. Metinde Sinan Ateş’in ismi geçmezken, cinayetle ilgili de tek kelime edilmemişti.

Devlet Bahçeli’nin debir dönem MHP Genel Merkezi’nde de danışmanlık yapmış Sinan Ateş ile ilgili sessizliğini koruyor.

AKP'DEN ÖLDÜRÜLEN ATEŞ'İN AİLESİNE ZİYARET

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 30 Aralık'ta silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

halktv.com.tr'nin aktardığı habere göre, ziyaret bugün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Cinayetten 1 hafta sonra gerçekleştirilen ziyarete ilişkin gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki Perdenin Önü Arkası programında, şu bilgileri paylaştı: "Davut Bey Beştepe'den geldiğini, Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine 'biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanındayız' dediğini aktarmış aileye."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanmıştı.