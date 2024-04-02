YRP AKP’yi sarstı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:27

YRP, yerel seçimlerde aldığı Türkiye geneli aldığı 2 milyon 851 bin 796 (yüzde 6.19’luk) oy ile üçüncü parti oldu. YRP bir büyükşehir, bir il, 38 ilçe belediye başkanlığını kazandı. YRP’nin AKP’nin kaleleri olarak bilinen illerde de yüzde 7 olan seçim barajının üzerinde oy alması dikkat çekti. YRP, en yüksek oyu, yüzde 38,86’yla Şanlıurfa’da alırken, 23 ilde de yüzde 7’yi geçti. YRP, Şanlıurfa ile birlikte Yozgat’ta da yüzde 36,32 oy alarak, belediye başkanlığını kazanırken, partinin 6 Şubat 2023’teki iki büyük depremin merkezüssü olan Kahramanmaraş’ta da aldığı yüzde 33.4’lük oy dikkat çekti. YRP, bu üç ilin dışında, Düzce’de yüzde 29,77; Konya’da yüzde 23,45; Karabük’te yüzde 22,8; Bingöl’de yüzde 21,22; Elazığ’da yüzde 21,14; Kayseri’de yüzde 19,73; Rize’de 17,75; Gaziantep’te yüzde 17,23; Çorum’da yüzde 14,46; Adıyaman’da yüzde 13,74; Muş’ta yüzde 12,85; Samsun’da yüzde 12,53 oy ile yüzde 10’u geçerek, pek çok partiyi geride bıraktı.

YRP 11 İLÇEDE YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

YRP, Refah Partisi’nin kurucu genel başkanı Necmettin Erbakan’ın ardından ilk kez 38 ilçede belediye başkanlığı kazandı. Bu ilçeler ve YRP’nin aldığı oylar şöyle:

“Konya Sarayönü: Yüzde 35,64; Konya Altınekin: Yüzde 50,49; Konya Emirgazi: Yüzde 53,87; Konya Çumra: Yüzde 43,18; Konya Doğanhisar: Yüzde 47,28; Kütahya Tavşanlı: Yüzde 40,76; Manisa Selendi: Yüzde 42,36; Erzurum Aziziye: Yüzde 44,46; Erzurum Köprüköy: Yüzde 55,91; Gaziantep Yavuzeli: Yüzde 35,88; Gaziantep Oğuzeli: Yüzde 37,44; Hakkari Derecik: Yüzde 54,34; Adana Feke: Yüzde 36,26; Ağrı Hamur: Yüzde 47,5; Bingöl Genç: Yüzde 37, 54; Bitlis Güroymak: Yüzde 32,46; Denizli Beyağaç: Yüzde 49,94; Elazığ Palu: Yüzde 58,77; Elazığ Alacakaya: Yüzde 51,69; Elazığ Sivrice: Yüzde 35,89; Kahramanmaraş Göksun: Yüzde 57,33; Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Yüzde 46,15; Kahramanmaraş Türkoğlu: Yüzde 52,22; Ordu Çaybaşı: Yüzde 51,22; Sakarya Kaynarca: Yüzde 48,85; Sakarya Karapürçek: Yüzde 44,96; Sakarya Geyve: Yüzde 34,98; Samsun Kavak: Yüzde 41,53; Samsun Ayvacık: Yüzde 47,55; Samsun Ladik: Yüzde 41,89; Sinop Boyabat: 37,73; Sivas Gemerek: Yüzde 58,91; Trabzon Arsin: Yüzde 51,46; Şanlıurfa Karaköprü: Yüzde 41,02; Yozgat Kadışehri: Yüzde 44,47; Yozgat Merkez: Yüzde 36,32; Kırıkkale Balışeyh: Yüzde 46,59; Batman Beşiri: Yüzde 48,37.”

7 ŞEHİRDE YÜZDE 7'Yİ AŞTI

YRP, 7 şehirde de yüzde 7 bandını aştı. AKP’nin kalelerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan illerden Malatya’da YRP, yüzde 9,37 oy alarak, CHP’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Trabzon’da yüzde 9,13; Kütahya’da yüzde 8,07; Bayburt’ta yüzde 8, Bitlis’te yüzde 7,67; Kocaleli’nde yüzde 7,59 ve Bilecik’te yüzde 7,21 oy alarak, 14 Mayıs seçimlerindeki başarısını ikiye katladı.