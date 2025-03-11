TÜSİAD ne yapmış, bakın hele!

11 Mart 2025 Salı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Heyeti Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında savcılık halkı yanıltıcı bilgi yaymak iddiasıyla 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Akla ziyan bir istek ve tamamen siyasetçe yönlendirildiği konusunda da kamuoyu yaygın kanaate sahip. Her ikisi de işadamı. Nasıl olur da iktidarı eleştirirsin ders verme icraatı. Aynı eleştirileri medyanın her alanında yapmayan mı var!

Bilim ve teknoloji konularında yazan, dergi yayımlayan, yorum yapan gazeteci olarak TÜSİAD etkinliklerine arada sırada davet edilirim. Fırsatım olunca katılırım. TÜSİAD’ın son 5 yıl içinde düzenlenen bu etkinliklerinin bir listesini istedim Asuman Bayrak’tan, derletip gönderdi, teşekkür ederim.

Liste çok uzun, önümde 5 yıl içinde gerçekleştirilmiş 143 etkinlik var. Hepsi ciddi, kendi iş alanlarının geliştirilmesine, Türkiye ekonomisinin ileri düzeyde yenilikçi, katma değeri yüksek üretime, dijitalleşmesine, teknoloji ve inovatif bir yapıya kavuşmasına yönelik toplantılar, rapor sunumları ve üzerinde tartışmalarla ilgili.

TÜSİAD tonlarca parasını bunlara harcıyor dedim kendi kendime, hepsi sanayi kuruluşlarını ileri teknolojiye, dijitalleşmeye, daha çok katma değer üretmeye teşvik amacıyla düzenlenmiş. Bütününe baktığınızda, devletin başrol oynaması gereken konuları kendine iş edinmiş, devlet bile bu konularla bu kadar yoğun ilgilenmezken.

ÜLKENİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Bazı başlıklarla ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım:

5 yıl içinde, Sanayide dijital dönüşüm günleri, sanayide dijital dönüşüm programı (dünya ekonomisinin baş konusu!) ve bu konularda çok sayıda webinarlar. Yetmedi, Onuncu Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri: Rekabet Öncesi İşbirliği, Türkiye’nin dijitalleşmesi; Dijital çözümler ve bu konuda onlarca toplantı...

Şimdi daha değişik konulara bakalım, neleri kendilerine iş edinmiş TÜSİAD başkanı:

- “2020 Türkiye Siber Risk Algı Araştırması Raporu” tanıtım etkinliği

- “Türkiye’de Yazılım Ekosisteminin Geleceği” raporu tanıtım etkinliği ve Türkiye’de Yazılım Ekosistemi: 2025 Vizyonu oturumu

- Mesleki ve teknik liselerde sanayi 4.0 için STEM Eğitimi: Proje ve Bulgular Raporu

- “Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri”

- “Sürdürülebilir Gelecek İçin Solar Soğutma”, “enerji depolama”

- “Sanayide Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi”

- Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi Çalışması

- “Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” raporu ve tanıtım

GENÇLİĞE YÖNELİK VE BAŞARI ÖYKÜLERİ

- TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2020 kazananları; girişimcilik kampı

- Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı (STEP) etkinliği

- İzmir Girişimcilik Merkezi Çalışmaları

- Yeni Nesil Sanayi Çalıştayı

- Bugünden Yarına Sağlıkta Küresel İnovasyon

- Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar Webinarı

- İşim Gücüm Geleceğim Projesi

- “5G Teknolojisi: Hayatımıza ve İş Yapış Biçimlerimize Etkisi” Webinarı

- “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Sektörünün Dönüşümü” ve İklim Değişikliği Zirvesi

YAPAY ZEKÂ

- Yapay zekâ düzenlemeleri; Yapay Zekâ Odağında Yeni Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm Paneli

- Yeşil İş Zirvesi “Yeşil Dönüşüm Perspektifinde İş Dünyası” Paneli

- Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji için Eylem Çağrısı Raporu ve Tanıtım Toplantısı;

- Yarın: Gelecek Trendleri, Yapay Zekâ, Çip Savaşları

- AB Yapay Zekâ Yasası’na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Şirketler Açısından Risk ve Fırsatların AB ve Türkiye Perspektifinden Değerlendirilmesi Toplantısı

- Silikon Vadisi Ağı Toplantısı

- Startup’lar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye / Rapor Tanıtımı

- Endüstri 4.0 İnovatif Fikirler Programı

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Savcının istediği yüksek hapis cezaları, tüm bu etkinlikleri de kapsıyor olsa gerek.

İktidar sahiplerinin, sözcülerinin saldırıları da herhalde “Yahu bütün bunlar bizim işimiz, bizim rolümüzü ne hakla kapmaya kalkışırsın” düşüncesinden kaynaklansa gerek!

Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin desem zerre işe yaramayacağını biliyorum.