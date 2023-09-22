AKP'li 3 meclis üyesi istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçti
Ümraniye Belediyesi’nden AKP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul Ümraniye Belediyesi AKP meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar’a rozetlerini takdim etti.
Erbakan, yaptığı açıklamada, “Ümraniye AK Parti Belediye meclis üyesi aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu ve kendisiyle birlikte iki meclis üyemiz daha AK Parti’den Yeniden Refah Partimize katıldılar. Kendilerine rozetlerini taktık. Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek. Ümraniye Belediyemizde de Yeniden Refah Partisi Meclis Grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak. Partimize katılan arkadaşlarımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun inşallah” dedi.
Ak Parti Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu, Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar Yeniden Refah Partimize katıldılar.— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) September 22, 2023
Kendilerine hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/RkNeBLsrXX
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