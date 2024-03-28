Menzil cemaatine bağlı Semerkand Vakfı Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

Menzil cemaatine bağlı Semerkand Vakfı, yaptığı açıklamada 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:15
Menzil cemaatine bağlı Semerkand Vakfı Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
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Mencilcilere bağlı Semerkand Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hâdimü'l Müslimin Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (kuddise sirruhu) hazretleri ömrünü ilim ve irşad hizmetleriyle geçirmiş, hayatı boyunca haktan yana olmuş, müminlerin birlik-beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur.

Onun meşrebini sürdüren, onun yolundan gidenler olarak geçmişteki duruşumuzu koruduğumuzu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Seçimlerin ümmetin menfaati doğrultusunda hayırlara vesile olması Allah Teala'dan niyazımızdır."

Açıklamada Semerkand Vakfı'nın yanı sıra Beşir Vakfı, Genç-Kon Derneği ve TÜMSIAD'ın imzası yer aldı.


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