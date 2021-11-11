Son dakika... Çalışma Bakanlığı'ndan "EYT" açıklaması
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT)" ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.
"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."
ERDOĞAN, "SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM" DEMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2019’da, “Milletimin zararına olan bir şeye seçim kaybetsek de yokum” diyerek mağduriyetin giderilmesine dair yeni düzenlemeye karşı olduğunu net şekilde dile getirmişti. Başka bir konuşmasında, emeklileri ‘çift dikiş’ yapmakla, yani emekli maaşını alırken çalışmakla ‘suçlamıştı.’
Dört gün sonra, ‘Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’den, “Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için genel kabulü olan bir değerlendirmedir” sözleriyle destek gelmişti.
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