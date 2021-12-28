AKP'li Aziz Babuşçu'dan 'yandaş'lara sert tepki: Sabrın sonu!
AKP’li Aziz Babuşçu, televizyonlarda partisini savunmak için konuşan gazeteci ve programcılara sert çıktı.
AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, televizyon programlarında partisini temsil iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından tepkisini “Sabrın sonu!” ifadesiyle gösteren Babuşcu, bu kişilerin artık çözülmesi gereken önemli bir sorun haline geldiğini savundu.
“Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım” diyen Babuşcu, “AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar” ifadelerini kullandı.
Babuşçu, sözlerini "Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti’ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!" diyerek bitirdi.
Babuşçu'nun paylaşımları şöyle:
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