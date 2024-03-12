AKP'li başkan adayı mezarlığa 'Hepimizin Başkanı' diye afiş astı: Yurttaşlar tepki gösterdi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:30

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart’a sayılı günler kala Aydın’ın cadde ve sokaklarında adayların afiş ve pankartları yerlerini almaya devam ediyor.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde AKP'den Belediye Başkan Adayı olan Kıvanç İşbilen kendi fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hepimizin Başkanı" yazılı siyasi pankartını Hamzabili Mezarlığı’na astırdı.

Afişe tepki gösteren bazı yurttaşlar ise "Dirilere başkan seçiyoruz, ölülerimizi rahat bırakın" diyerek mezarlığın ve ölenlerin siyasete alet edilmemesini istedi.

"SİYASET MEZARLIKTAN UZAK TUTULMALIDIR"

Yakınlarının kabrini ziyaret etmek için afişin asılı olduğu Hamzabili Mezarlığı'na gelen bazı yurttaşlar, "Bazı zaman ve mekanlar siyasetten uzak tutulması gerekir. Bunlardan birinin de mezarlıklar olduğunu düşünüyoruz. Ölüler oy kullanmaz. Mezarlığa gelen diriler de burada siyaset düşünmemelidir. Bu nedenle siyasetin mezarlıktan uzak tutulması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştular.