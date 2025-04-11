AKP'li Başkan Tiryaki saldırmıştı! Şiddete maruz kalan işçilerin sendikasından ilk açıklama geldi: 'Türk sendikal hareketine vurulmuş darbe'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:23

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:24

Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Veysel Tiryaki, belediye binasının yanında direniş çadırı kuran işçilerin çadırını basıp, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Recep Dere’ye tehdit ve hakarette bulunarak fiziksel şiddet uyguladı.

İktidara yakın Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Açıklamada, “Altındağ Belediyesi’nde çalışan ve Hizmet-İş Sendikamıza üye oldukları için Ramazan ayının başından itibaren arkadaşlarımız işten çıkarıldılar. Haksız şekilde işten çıkarılmalar Ramazan ayı süresince devam etti. En son 46 arkadaşımız bu şekilde içten atıldı. Bununla da kalınmayıp, bine yakın arkadaşımız da baskı ile sendikamızdan istifa ettirildi. Sendikamız yapılan baskı ve yıldırma çalışmalarına karşı hukuki süreçleri başlattık. Bununla birlikte, içten çıkarılan üyelerimiz için işe iade davalarını açtık” denildi.

‘ÖRGÜTLENME MÜCADELEMİZE TAHAMMÜL EDEMEDİ’

25 gündür süren eylemlerine devam edeceğini belirten sendika, açıklamasında “Örgütlenme ve hak arama mücadelemize tahammül gösteremeyen, saldırgan ve fevri hareketleriyle üyelerimize fili saldırıda bulunan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bu tavrını kınıyor, atılan yumruğu, Türk sendikal hareketine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.