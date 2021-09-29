AKP’li başkan 'torpil'i savundu: Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişiyi alıyoruz çok mu görüyorlar?
AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye yapılan işçi alımında 'torpil' iddiasını doğruladı, "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” diyerek de savundu.
Elazığ’da AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye yapılacak işçi alımlarında 'torpil' yapıldığı iddialarını akıl almaz bir açıklama ile doğruladı.
Palu Belediyesi belediyeye 5 işçi alımı için ilan yayınladı. Ancak alımı yapılacak işçilerin Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve AKP'li meclis üyelerine yakın isimler olacağı öne sürüldü.
İddialarla ilgili Elazığ’da yayın yapan Günışığı Gazetesi’e konuşan AKP’li Başkan Bekir Yıldırım, “Evet iddialar doğru. Biz beş kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” ifadelerini kullandı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerden Palu Belediye Başkanı AKP’li Efrayim Ünalan’ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. AKP’li Bekir Yıldırım, mecliste yapılan oylamayla Ünalan'ın yerine yeni belediye başkanı seçilmişti.
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