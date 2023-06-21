AKP'li başkana cinsel saldırı soruşturması: 'Yakaladığım yerde yapışacağım'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:52

Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında belediyede farklı zamanlarda iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye başkanı hâlâ görevine devam ederken soruşturma dosyasına giren yazışmalar ise dikkat çekti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Gülüç Belediyesi’nin AKP’li başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz etti.

Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma devam ederken dosyaya giren yazışmalar ise “pes” dedirtti.

Yazışmalara göre D.K. isimli kadın Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini anlatırken, Demirtaş ise çalışanına, “Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım” diye yanıt verdi. Yazışmalarda belediye başkanın ısrarını sürdürdüğü ve cinsel tacizde bulunduğu görüldü.

'HAYATI ZİNDAN EDERİM' TEHDİDİ

Demirtaş'ın kadın çalışanlara yönelik cinsel saldırı iddiaları daha önce Cumhuriyet'te de yer bulmuştu. İddialara göre AKP’li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyen kadınları ise “Bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikâyetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim” diyerek tehdit etti. Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdi.

HÂLÂ GÖREV BAŞINDA

İddiaların odağındaki Belediye Başkanı Demirtaş halen görevine devam ediyor. Hakkında başlatılan idari bir soruşturma ise bulunmuyor. Tüm bunların yanı sıra skandal yazışmaları soruşturma dosyasına giren belediye başkanı Demirtaş’a sahip çıkılması ise dikkat çekti. Demirtaş önceki gün ilçede Kano Kürek Kulübü açılışı düzenledi. Açılışa, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’, Başkan Demirtaş ile birlikte kurdele kesti.