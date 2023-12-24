AKP'li başkanın 'peygamberlik' benzetmesi tepki çekti

Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:18

Güncelleme: 24.12.2023 - 14:19

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ulusal bir kanalda canlı yayında söylediği sözler tartışma konusu oldu.

Canlı yayında sunucunun başkanlığa devam etmek isteyip, istemediği yönündeki soruya Beyazgül şöyle yanıt verdi:

“Yani düşünün ki bu şehre kimler hizmet etti? Hazreti İbrahim Aleyhisselam hizmet etti. Hazreti Eyyüp Aleyhisselam hizmet etti. Hazreti Şuayb Aleyhisselam hizmet etti. Allahu Teala bu şehre bir hizmet şerefini verirse, Cumhurbaşkanımız tenzip eder, halkımız takdir ederse elbette ki memnuniyetle hizmete devam ederiz.”

ESKİ BAŞKAN VEKİLİNDEN TEPKİ

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; Beyazgül’ün canlı yayında kendisini peygamberler gibi hizmet istediği yolundaki açıklamasına çok sayıda kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eski AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilal Tekatlı, Başkan Beyazgül’e “Maşallah, kendini bu şehre gelen peygamberlerle bile kıyasladın ya! Yürü be Zeynel Beyazgül başkan kim tutar seni? Senin gibi milletin parasını TV kanallarına yedirerek verdiği soruları ve düzmece anket sonuçlarını kendine sorduran biri Hz İbrahim AS benzetilmez. Olsa olsa…Ne ise” şeklinde tepki gösterdi.

'HAZRETİ İBRAHİM DEĞİL, NEMRUT YÖNETİYORDU'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Hazreti İbrahim’in yaşadığı dönemde yönetimin Nemrut’ta olduğunu hatırlatarak tepkisini, “Hz İbrahim AS yaşadığı dönemde Urfa'ya idareci olmadı. O dönem Urfa'nın idaresi herkesçe malum başka birisindeydi. Hz İbrahim muhalifti, o yüzden ateşe atıldı. Bilmeden konuşunca kaş yaparken göz çıkarılır. Gafla olsa da kendini o dönemin idarecisine benzetmek büyük hezeyan” şeklinde dile getirdi.

'PEYGAMBER ALLAH TARAFINDAN BELİRLENİR, OYLA DEĞİL'

Bir başkası ise, “Peygamberler Allah tarafından belirlenir halkın oylarıyla değil. Peygamberler şehri Şanlıurfa ya hizmet etmek benim için şeref demek istiyor. Ama, yanlışlıkla peygamberlik talep ediyor gibi olmuş” diye mukayeseye tepki gösterdi.

Kendisini peygamberler gibi Şanlıurfa’ya hizmet etmek istediğini söylediği için eleştirilere hedef olan Zeynel Abidin Beyazgül, geçen günlerde de AKP Şanlıurfa eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kara tarafından dünyadaki tüm Müslümanların lideri, halifesi anlamına gelen “Emîrü'l-mü'minîn” ilan edilmişti.

Bu yakıştırmasından dolayı Kara’ya sosyal medyadan tepki yağmıştı.