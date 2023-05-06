AKP'li belediye cami yıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti “din” üzerinden hedef alırken, AKP de sahada “CHP cami yıktı” iddiasını dile getiriyor. Ancak AKP’li Rize Belediyesi’nin son dönemde Rize’de yıktığı camiler tepki topluyor. Yurttaşlar, 1944’te, CHP döneminde inşa edilen caminin Rize Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesine karşı çıkıyor.

Ömer Şan
Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00
AKP'li belediye cami yıkıyor
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CHP’yi “Kuran’ı yasaklamak ve camileri yıkmak, ahıra çevirmekle” suçlayan ve bu iddiayı her fırsatta dile getiren iktidar, Rize’de ise AKP’li belediye tarafından çeşitli gerekçelerle yıkılan tarihi camileri görmezden geliyor. Rize’de son dönemde yol genişletme çalışmasıyla 5 cami yıkılırken, son olarak, 1944’te CHP döneminde yapılan bir caminin yıkılmak istenmesi, tartışma yarattı. 

Pehlivantaşı Mahallesi’nde bulunan Mahalle Camisi’nin, yol genişletme çalışmalarından dolayı yıkılacağı bildirildi. 2005’e kadar kullanılan, yeni caminin yapılması üzerine atıl durumda kalan ve yalnızca özel gece ve günlerde kullanılan caminin yıkılmak istenmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli, “Bu cami 1944’te, o zamanın CHP iktidarı döneminde ve İsmet İnönü cumhurbaşkanıyken yapılmıştı. Maalesef bugün AKP iktidarı döneminde yıkılacak” dedi.


Recep Tayyip Erdoğan Rize Camii AKP CHP

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