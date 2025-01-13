AKP'li belediyede CHP’lilere çay ve su servisi yasaklandı

Güngören Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ergün Edepali, AKP'li Güngören Belediyesi’nde CHP’li Meclis üyelerine çay ve su verilmesinin yasaklandığını söyledi.

AKP'li belediyede CHP’lilere çay ve su servisi yasaklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:38

Bahçelievler Belediyesi’nin ardından İstanbul’daki AKP'li Güngören Belediyesi’nde de CHP’li Meclis üyelerine çay ve su verilmesi yasaklandı.

Güngören Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ergün Edepali sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar tepki gösterdi.

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ TALİMATI İLE..."

BirGün'de yer alan habere göre, Edepali, “Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Ali Furkan Sevinç’in talimatı ile grup odamıza çay ve su servisi yasaklanmış. Biz hayatımız boyunca yasaklar ve yasakçılar ile mücadele ettik etmeye de devam edeceğiz. Yürü be Hızır paşa senin de çarkın kırılır” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #AKP #Meclis

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