Lise öğrencisini 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismara maruz bırakmışlardı, ifadeleri ortaya çıktı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:02

Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirmesini' ve çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakılmasını konuşurken, çocuğa yönelik bir cinsel istismar vakasının daha Konya’da bir lisede yaşandığı ortaya çıktı.

Okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için ''Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız'' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikâyeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre, soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken okul müdürü H.A.'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı” diyerek kendisini savunduğu belirtildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT’çiyim diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

"MİT DEĞİL DERNEK KARTI"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismara maruz bırakan Ahmet Mandal ifadesinde, "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" iddiasında bulundu.