AKP’li belediyeler tanıdık şirketlere verdiği ihalelerle gündemden düşmüyor: Taş bile TÜGVA’dan

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 2 milyon 47 bin TL’ye Meta Mimari Maden Enerji ve Tarım Anonim Şirketi aldı. Şirketin kurucuları arasında eski AKP Ümraniye Meclis üyesi Eyüb Erkovan yer alıyor. Erkovan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) bölge sorumlusu olarak da görev yaptı. Erkovan, 2019-2024 arasında yaptığı görevin ardından aktif siyasete ara verdiğini açıkladı.

İKİ YILDA 33 MİLYON TL

Erkovan’ın şirketi yaklaşık iki yılda Cumhur İttifakı’nın yönetimindeki belediyelerden 12 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 33 milyon 620 bin TL. Şirket, Balıkesir Belediyesi’nin AKP’nin yönetiminde olduğu tarihlerde belediyeden birçok ihale aldı. Belediye, 29 Kasım 2023’te 1 milyon 402 bin TL’ye traverten taş alımı ihalesini ve 2 Ocak 2024’te 1 milyon 50 bin TL’ye ponza ve dolomit taşı alım işi ihalesini Erkovan’ın şirketine verdi. Yine 5 Ekim 2023’te Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’nin yönetiminde olduğu tarihlerde şirket belediyeden 12.5 milyon TL’ye karo taş ve yol kaplama malzemeleri ihalesini aldı.

